Правый активист блокировал машину судьи Барака, левая активистка бросила кусок угля в министра

Два инцидента с участием правых и левых активистов произошли в Тель-Авиве и Хадере. Полиция сообщила о задержании левой активистки, хотя против нее не была подана жалоба.

В северном Тель-Авиве правый активист Мордехай Давид заблокировал автомобиль бывшего главы Верховного суда Аарона Барака. 89-летний судья принимал участие в "Первом либеральном конгрессе", организованном Движением за чистоту власти. Активист оскорблял Барака и называл его "диктатором". Аарону Бараку удалось выехать только после вмешательства полиции.

В Хадере левая активистка бросила кусок угля в министра экологии Идит Сильван во время закрытого мероприятия, сообщил сайт 14-го телеканала. Полиция быстро вычислила и задержала подозреваемую. Несмотря на то что жалоба не была подана, женщину доставили в отделение полиции.