С согласия прокуратуры с Уриха сняты ограничения на работу в канцелярии Нетаниягу

Йонатан Урих сможет возобновить работу в канцелярии премьер-министра и вновь поддерживать контакты со всеми фигурантами дела о незаконной публикации секретного документа.

Это решение принял глава мирового суда в Ришон ле-Ционе Менахем Мизрахи. В отличие от предыдущих аналогичных решений, это постановление было издано с согласия обеих сторон – и адвокатов, и прокуратуры. Защитники Уриха мотивировала свою просьбу тем, что число дней, когда по закону можно продлевать ограничительные условия в отношении подозреваемого, истекло. Согласно решению суда, Урих сможет контактировать с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также с другими фигурантами дела об утечке секретного документа и его публикации в издании Bild.

Единственным условием является запрет на обсуждение деталей дела.

Йонатан Урих опубликовал запись в своем аккаунте микроблога X. "У меня нет слов, я не дышу. Возвращаемся работать. Биби, жди звонка, я в пути".

Одновременно полиция отказалась от намерения подавать апелляцию на решение судьи Мизрахи отменить ограничения, наложенные на бывшего главу аппарата премьер-министра Цахи Бравермана. Это решение было принято после того, как стало ясно, что нет возможности в ближайшее время получить свидетельские показания премьер-министра по этому делу. Браверман также может теперь контактировать с главой правительства, однако не может вступать в должность посла в Лондоне.

Ранее сообщалось, что дисциплинарный отдел Управления государственной службы рекомендовал отстранить Цахи Бравермана на полгода от всех должностей госслужбы.