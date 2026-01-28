Управление кибербезопасности предупреждает о фейковой рассылке от имени Службы тыла

Национальное управление кибербезопасности предупреждает израильтян о том, что сообщения, рассылаемые в последние часы через WhatsApp якобы от Службы тылом, являются фейковыми и их цель – оказание психологического давления.

Сообщения рассылаются на нескольких языках, они имеют логотип Службы тыла ("Пикуд а-Ореф"), в некоторых случаях в них присутствует фотография профиля якобы сотрудника Службы тыла.

Специалисты по кибербезопасности заявляют, что цель этих сообщений – сбор данных и оказание психологического давления. Получателем не стоит волноваться о том, что их телефон взломан или о том, что злоумышленники получили доступ к личной информации.

Рекомендации киберспециалистов:

- не отвечать на сообщения;

- не передавать никаких личных данных;

- заблокировать отправителя.