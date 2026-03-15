Недалеко от Эйлата перевернулся автомобиль, один человек погиб и трое получили травмы
время публикации: 15 марта 2026 г., 17:53 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 17:53
На 12-й трассе, недалеко от Эйлата, водитель не справился с управлением транспортным средством и его машина перевернулась.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" на месте аварии констатировали смерть мужчины (примерно 40 лет). В этой аварии пострадали еще три человека: мужчина (примерно 30 лет) получил тяжелые травмы, мужчина (примерно 40 лет) – травмы средней тяжести, и еще один человек травмирован легко.
