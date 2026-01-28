Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 28 января, температура понизится. Облачно. Ожидаются дожди от севера до Негева. Возможны затопления в низинах. Сильный ветер. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 7-13 градусов, в Тель-Авиве – 11-18, в Хайфе – 12-16, в Эйлате – 16-22, в Беэр-Шеве – 9-17, на побережье Мертвого моря – 16-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-18, в Ариэле – 9-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-15, на Голанских высотах – 7-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 180-300 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В четверг – прохладно, дожди. В пятницу-воскресенье – повышение температуры, переменная облачность. В понедельник-вторник – похолодание, дожди.