Iran International: в Тебризе и Урмии прогремели мощные взрывы

Iran International сообщает, что, согласно свидетельствам очевидцев, в субботу, 14 марта, в Тебризе и Урмии прогремели мощные взрывы.

В Тебризе было слышно от семи до восьми взрывов, судя по всему, удары были нанесены по заводу дизельных двигателей, металлургическому заводу и предприятию по производству шарикоподшипников.

Ранее ЦАХАЛа опубликовал предупреждение о необходимости эвакуации для жителей Тебриза.