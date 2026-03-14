Iran International: в Тебризе и Урмии прогремели мощные взрывы
время публикации: 14 марта 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 10:32
Iran International сообщает, что, согласно свидетельствам очевидцев, в субботу, 14 марта, в Тебризе и Урмии прогремели мощные взрывы.
В Тебризе было слышно от семи до восьми взрывов, судя по всему, удары были нанесены по заводу дизельных двигателей, металлургическому заводу и предприятию по производству шарикоподшипников.
Ранее ЦАХАЛа опубликовал предупреждение о необходимости эвакуации для жителей Тебриза.