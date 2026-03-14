14 марта 2026
последняя новость: 11:36
14 марта 2026
14 марта 2026
последняя новость: 11:36
14 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Iran International: в Тебризе и Урмии прогремели мощные взрывы

время публикации: 14 марта 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 10:32
Iran International: в Тебризе и Урмии прогремели мощные взрывы
CENTCOM

Iran International сообщает, что, согласно свидетельствам очевидцев, в субботу, 14 марта, в Тебризе и Урмии прогремели мощные взрывы.

В Тебризе было слышно от семи до восьми взрывов, судя по всему, удары были нанесены по заводу дизельных двигателей, металлургическому заводу и предприятию по производству шарикоподшипников.

Ранее ЦАХАЛа опубликовал предупреждение о необходимости эвакуации для жителей Тебриза.

ЦАХАЛ на фарси предупредил жителей Тебриза о предстоящих ударах по военной инфраструктуре