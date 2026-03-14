Теннис на колясках. Гай Сасон стал победителем турнира в Риме
время публикации: 14 марта 2026 г., 11:58 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 11:58
Победителем теннисного турнира в Риме, Джорджия США, стал израильтянин Гай Сасон (теннис на колясках).
В финале он победил австралийца Джина Вудмена 7:5, 6:0.
На данный момент Гай Сасон занимает третье место в рейтинге Международной теннисной федерации.
