Иранский беспилотник атаковал порт Фуджейра в ОАЭ

Часть операций по погрузке нефти в порту Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов приостановлена после атаки иранского беспилотника. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что считает атаку на порт в ОАЭ "легитимной целью" после того, как армия США атаковала остров Харк.

"Наше законное право – наносить удары по местам запуска ракет противника в некоторых городах ОАЭ", – говорится в сообщении.