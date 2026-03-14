последняя новость: 12:46
Ближний Восток

Иранский беспилотник атаковал порт Фуджейра в ОАЭ

Война с Ираном
Иран
ОАЭ
время публикации: 14 марта 2026 г., 11:55 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 12:09
Иранский беспилотник атаковал порт Фуджейра в ОАЭ
AP Photo/Altaf Qadri

Часть операций по погрузке нефти в порту Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов приостановлена после атаки иранского беспилотника. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что считает атаку на порт в ОАЭ "легитимной целью" после того, как армия США атаковала остров Харк.

"Наше законное право – наносить удары по местам запуска ракет противника в некоторых городах ОАЭ", – говорится в сообщении.

