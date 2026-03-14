Песчаная буря в Западном Негеве, порывы ветра достигают 90 км/ч

Метеорологическая служба сообщает, что ветер, принесший в Израиль песчаную бурю, усиливается. В районе египетской границы и вплоть до Негева ветер достигает скорости 90 км/ч и, как ожидается, в ближайшие два часа порывы усилятся до 100 км/ч.

Об этом сообщил директор Метеорологической службы доктор Амир Гивати, отметив, что песчаная буря уже бушует в Западном Негеве, в районах, прилегающих к сектору Газы, а также в районах Ницаны и А-Бсора.