Песчаная буря в Западном Негеве, порывы ветра достигают 90 км/ч
время публикации: 14 марта 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 12:11
Метеорологическая служба сообщает, что ветер, принесший в Израиль песчаную бурю, усиливается. В районе египетской границы и вплоть до Негева ветер достигает скорости 90 км/ч и, как ожидается, в ближайшие два часа порывы усилятся до 100 км/ч.
Об этом сообщил директор Метеорологической службы доктор Амир Гивати, отметив, что песчаная буря уже бушует в Западном Негеве, в районах, прилегающих к сектору Газы, а также в районах Ницаны и А-Бсора.