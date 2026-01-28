Политический кризис: коалиция выносит на голосование бюджет и закон о призыве

28 января Кнессет проголосует в первом чтении за законопроект о государственном бюджете на 2026 год.

На данный момент неизвестно, как проголосуют ультраортодоксальные партии, однако в коалиции исходят из предположения, что "Дегель а-Тора" и ШАС проголосуют за бюджет, а депутаты от "Агудат Исраэль" воздержатся при голосовании.

В коалиции полагают, что несмотря на то, что разногласия по закону о призыве, приведшие, к переносу голосования по бюджету, не разрешены, ультраортодоксы не станут блокировать утверждение бюджета в первом чтении.

Если коалиция проиграет это голосование, Кнессет будет распущен не позднее конца марта. В окружении главы коалиции Офира Каца полагают, что ШАС и "Дегель а-Тора" заинтересованы в утверждении бюджета.

Сообщается также, что 28 января комиссия Кнессета по законодательству рассмотрит законопроект о расширении полномочий раввинатских судов и наделении их полномочиями арбитражной структуры по гражданским вопросам. Этот "подарок" ШАС , "Агудат Исраэль" и "Дегель а -Тора" может также повлиять на голосование этих партий по бюджету в первом чтении.

Одновременно комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне завершила зачтение параграфов закона о призыве, представленного главой комиссии Боазом Бисмутом. В связи с этим, заседание комиссии, намеченное на 29 января отменено, и на следующей неделе ожидается подача поправок и голосование во втором и третьем чтениях. На данный момент неясно, есть ли большинство у коалиции.

Юридический советник правительства требует внесения в текст законопроекта санкций в отношении уклонистов, а также превращения этого законопроекта в административное распоряжение, чтобы была возможность прервать его действие через три года, если квоты призыва ультраортодоксов выполняться не будут. Духовные лидеры ультраортодоксальных партий заявляют, что не готовы поддержать подобный законопроект. Голосование в комиссии ожидается до 4 февраля.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу накануне вновь высказался в поддержку законопроекта Боаза Бисмута. "Это будет подлинный закон, который приведет к призыву десятков тысяч ультраортодоксов", – сказал Нетаниягу. Он подверг критике бывшего главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна. Не упомянув его имени, Нетаниягу сказал: "Было трудно провести законопроект с бывшим главой комиссии. Я полагался на него, но его работа не была успешной", – заявил глава правительства.