x
27 января 2026
|
последняя новость: 12:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 января 2026
|
27 января 2026
|
последняя новость: 12:37
27 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Политический кризис: в коалиции убеждены, что ультраортодоксы проголосуют за бюджет

Коалиция
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 27 января 2026 г., 11:20 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 11:20
Политический кризис: в коалиции убеждены, что ультраортодоксы проголосуют за бюджет
Hadas Parush/Flash90

Источники в коалиции полагают, что ультраортодоксальные партии проголосуют за проект государственного бюджета в первом чтении.

Голосование состоится в 28 января, и в случае провала у коалиции не останется времени для обсуждения бюджета перед вторым и третьим чтением.

В коалиции полагают, что партии ШАС и "Дегель а-Тора" проголосуют за законопроект по бюджету. В этой ситуации голосование партии "Агудат Исраэль" станет менее важным.

Одновременно продолжается рассмотрение в комиссии законопроекта о призыве, представленного депутатом Боазом Бисмутом. Ожидается, что 29 января он будет вынесен на голосование.

Коалиционный кризис возник на фоне заключений , представленных юридическим советником комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Наиболее проблематичным с точки зрения религиозных партий является требование адвоката Мири Френкель-Шор принять законопроект в качестве административного распоряжения сроком на три года. Это означает, что через три года будет проведена проверка выполнения ультраортодоксальными учебными заведениями квот призыва.

В случае невыполнения квот, действие закона будет прервано.

В политических кругах заявляют, что ультраортодоксальные партии знали о распоряжениях, которые готовятся юридическим советником комиссии, однако полагали, что они останутся предложениями. Когда в ШАС и "Яадут а-Тора" поняли, что Мири Френкель-Шор настаивает на утверждении этих поправок, они объявили, что не проголосуют за законопроект о бюджете.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2026

Нетаниягу созвал срочное совещание в связи с кризисом вокруг закона о призыве