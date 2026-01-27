Политический кризис: в коалиции убеждены, что ультраортодоксы проголосуют за бюджет

Источники в коалиции полагают, что ультраортодоксальные партии проголосуют за проект государственного бюджета в первом чтении.

Голосование состоится в 28 января, и в случае провала у коалиции не останется времени для обсуждения бюджета перед вторым и третьим чтением.

В коалиции полагают, что партии ШАС и "Дегель а-Тора" проголосуют за законопроект по бюджету. В этой ситуации голосование партии "Агудат Исраэль" станет менее важным.

Одновременно продолжается рассмотрение в комиссии законопроекта о призыве, представленного депутатом Боазом Бисмутом. Ожидается, что 29 января он будет вынесен на голосование.

Коалиционный кризис возник на фоне заключений , представленных юридическим советником комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Наиболее проблематичным с точки зрения религиозных партий является требование адвоката Мири Френкель-Шор принять законопроект в качестве административного распоряжения сроком на три года. Это означает, что через три года будет проведена проверка выполнения ультраортодоксальными учебными заведениями квот призыва.

В случае невыполнения квот, действие закона будет прервано.

В политических кругах заявляют, что ультраортодоксальные партии знали о распоряжениях, которые готовятся юридическим советником комиссии, однако полагали, что они останутся предложениями. Когда в ШАС и "Яадут а-Тора" поняли, что Мири Френкель-Шор настаивает на утверждении этих поправок, они объявили, что не проголосуют за законопроект о бюджете.