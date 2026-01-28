x
Израиль

БАГАЦ рассмотрит апелляцию против закрытия радиостанции "Галей ЦАХАЛ"

время публикации: 28 января 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 11:24
БАГАЦ рассмотрит апелляцию против закрытия радиостанции "Галей ЦАХАЛ"
Avshalom Sassoni/Flash90

28 января Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассмотрит апелляцию против решения правительства закрыть радиостанцию "Галей ЦАХАЛ". Апелляцию будут рассматривать судьи Дафна Барак-Эрез, Алекс Штайн и Йехиель Кашер.

По требованию многочисленных СМИ, обсуждение апелляции будет транслироваться в прямом эфире. Заседание суда начинается в 11:30.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара отказалась представлять в суде позицию правительства. По мнению Баарав-Миары, решение закрыть радиостанцию может быть продиктовано сторонними соображениями, связанными с характером освещения текущих событий радиостанцией "Галей ЦАХАЛ", с ее определенными материалами и определенными ведущими. Эти моменты Баарав-Миара называет "дефектами процесса принятия решения", указывая на то, что правительство не приняло во внимание свободу выражения мнения и свободу прессы.

В свою очередь, правительство представило ответ, в котором говорится, что решение продиктовано намерением "положить конец аномальной ситуации, при которой радиостанция транслирует политические программы на территории военной части".

28 декабря Высший суд справедливости заморозил действие решения правительства по этому вопросу до рассмотрения апелляции.

Израиль
