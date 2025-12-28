БАГАЦ распорядился заморозить решение о закрытии радио "Галей ЦАХАЛ"
время публикации: 28 декабря 2025 г., 20:36 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 20:36
Председатель Верховного суда Ицхак Амит по просьбе юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара издал временный запрет на закрытие радиостанции "Галей ЦАХАЛ".
В своем решении судья Ицхак Амит написал: "Я пришел к выводу о необходимости удовлетворить просьбу и распорядился о временной приостановке решения правительства о закрытии радиостанции".
Постановление правительства заморожено до принятия судом окончательного решения по петициям, поданным против закрытия радиостанции.
