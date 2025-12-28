БАГАЦ распорядился заморозить решение о закрытии радио "Галей ЦАХАЛ"

Председатель Верховного суда Ицхак Амит по просьбе юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара издал временный запрет на закрытие радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

В своем решении судья Ицхак Амит написал: "Я пришел к выводу о необходимости удовлетворить просьбу и распорядился о временной приостановке решения правительства о закрытии радиостанции".

Постановление правительства заморожено до принятия судом окончательного решения по петициям, поданным против закрытия радиостанции.