"Китат коненут" не учили отражать такую атаку": отчет британского парламента о боях за кибуц Суфа

В понедельник, 28 июля, ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев в кибуце Суфа в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Внутреннее расследование, проведенное армией, касается, прежде всего, деятельности армейских подразделений, и в отчетах проведенных армией расследований не указаны многие важные моменты.

Поэтому Newsru.co.il также публикует перевод соответствующего раздела из отчета британского парламента, посвященного событиям 7-8 октября 2023 года в Израиле. Несмотря на то, что парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка лорда Эндрю Робертса проводила расследование по открытым источникам и по беседам с теми свидетелями (в основной массе, гражданскими), к которым их допускали, отчет британского парламента часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. И самое главное – он содержит имена погибших и описание обстоятельств их гибели. Мы считаем, что знать об этом важно всем, кому небезразлична трагедия 7.10.

Кибуц Суфа (здесь и далее – перевод отчета британского парламента на русский язык)

Кибуц Суфа был основан в 1977 году на севере Синайской пустыни. "Суфа" в переводе с иврита означает "буря", и название связано с типичными для этого района песчаными бурями. После заключения мирного договора с Египтом в 1979 году и выхода Израиля из Синая община кибуца Суфа перебралась в 1982 году в нынешний кибуц на юге Отеф Аза, в 1,7 милях (2,74 км) от границы с сектором Газы.

Суфа – это небольшой светский кибуц, состоящий из 50 семей. Он занимается сельскохозяйственной деятельностью, включающей выращивание различных полевых культур, разведение банановых рощ и манговых садов, а также молочную ферму и птицеферму.

В течение многих лет в Суфе действовал пограничный переход, которым пользовались палестинские рабочие из сектора Газы. Однако после минометного обстрела в мае 2008 года переход был закрыт.

По данным последней переписи населения 2022 года численность населения кибуца Суфа составляла 233 человека.

7 октября 2023 года при нападении террористов на кибуц Суфа были убиты трое гражданских, включая репатрианта из Великобритании Бернарда Коуэна (Bernard Cowan).

В 06:30 в кибуце прозвучала ракетная тревога "Цева Адом", но наземный штурм кибуца террористами начался около 07:00. Многие эпизоды нападения на кибуц Суфа оказались запечатлены на видео – чаще нательными камерами самих террористов, реже на камеры видеонаблюдения. На этих записях четко видно: убийства гражданских лиц были преднамеренными. Отряд быстрого реагирования кибуца – "китат коненут" – смог сдерживать нападавших в течение шести часов до прибытия подразделений ЦАХАЛа.

По дороге в кибуц Суфа террористы, прибывшие их Хан-Юниса, проехали мимо военного лагеря "Суфа", который в этот момент также был атакован и вскоре захвачен. Некоторые боевики стреляли в сторону кибуца с шоссе 232, когда ехали в его сторону.

Нападение на кибуц Суфа и на военный лагерь "Суфа" координировалось ХАМАСом и "Исламским джихадом", командование операцией в тот день осуществлял старший оперативник "Исламского джихада" Айман Заараб. После боев в кибуце были обнаружены 15 трупов террористов ХАМАСа, у некоторых из них при досмотре личных вещей были найдены карты кибуца Суфа.

Вскоре после срабатывания тревоги "Цева Адом" в 06:30 глава группы чрезвычайных ситуаций кибуца ("цевет херум ишуви") Юваль Балакасан, инженер-строитель, обратил внимание на большую интенсивность и продолжительность обстрела, чем обычно. Он отвел жену и сына в защищенную комнату в соседнем доме, где проживали его родители – там они оставались на протяжении последующих 30 часов вплоть до эвакуации.

Обеспечив безопасность жены и сына, Юваль Балакасан встретился с другими бойцами "китат коненут": только у четверых из них было длинноствольное оружие, и они ни разу не тренировались вместе как единое подразделение. Сам Балакасан никогда не стрелял из своего оружия даже для тренировки.

Координатор безопасности кибуца ("раказ битахон цваи", "равшац") Элия Лилиенталь получил сообщение от наблюдавшего за камерами безопасности в штабе кибуца о проникновении террористов в Израиль. Он связался с представителями ЦАХАЛа, которые сказали ему, что никто из армии не прибудет в кибуц Суфа для поддержки его защиты. Тогда Лилиенталь связался с представителем местного совета Эшколь, который сказал, что необходимо оставаться в защищенной комнате из-за ракетных атак.

Лилиенталь услышал выстрелы и вышел из дома с винтовкой, чтобы выяснить, что происходит. Он заметил четверых боевиков и забежал обратно в дом, поскольку террористы были вооружены гораздо лучше, чем он, а все его защитное снаряжение оставалось в машине.

Элия Лилиенталь выглянул из окна ванной комнаты, увидев двоих боевиков, приближающихся к его дому, он выстрелил. "Я застрелил их обоих, – рассказывал он потом. – Я никогда раньше не был под огнем, это был мой первый раз. Нас не тренировали для отражения подобных инцидентов". После этого Лилиенталь присоединился к группе безопасности.

Кадры с камер видеонаблюдения, установленных над главными воротами, показали, как четыре боевика ХАМАСа прибывают в кибуц в 06:50. На головах некоторых из них зеленые повязки "Бригад Изаддина аль-Касама". При осмотре записей нательных камер террористов было выяснено, что в момент проникновения один из боевиков спросил, что делать с караульной будкой. Будка казалась пустой, и его соучастник сказал ему войти и открыть ворота, после чего террорист перелез через ворота. На фоне слышны выстрелы.

Через несколько секунд после этого житель кибуца Офир Эрез, 57 лет, работавший экскурсоводом, выезжал на своей машине, и террористы застрелили его.

Боевики разбились на две группы по два человека. Нашлемная камера одного из них, найденная после боя, записала, как террорист шел по кибуцу, прострелил колеса машины скорой помощи, застрелил черного лабрадора, а затем открыл огонь по жилым домам. Террористы ХАМАСа ворвались в один из домов, взяли еду и напитки из холодильника и попытались поджечь дом.

В 07:20 террорист прицелился через окно дома в мужчину, сидящего за кухонным столом. Он быстро выстрелил два раза, раздался тихий стон, и мужчина упал. Позднее его идентифицировали: погибшим был Бернард Поль Коуэн (Коэн) , репатриант из Глазго, Великобритания. Он работал на фабрике кибуца. Примерно в 09:00 Балакасан и бойцы отряда быстрого реагирования, обыскивая кибуц, обнаружили в доме его тело. Жена Бернарда, Маргарет, во время нападения находилась с их собакой в безопасной комнате. Она обнаружила тело мужа уже днем.

Другая нашлемная видеокамера запечатлела двух террористов, которые вошли через главные ворота в дом примерно в 07:50. Один из них выстрелил в лестничный пролет. Другой кричал на иврите "Мама!" ("Има") в очевидной попытке выманить любых жителей кибуца на улицу, чтобы убить их. Дом принадлежал Хилику Вайнштейну: он слышал, как террористы вошли, и сидел в безопасной комнате со своей семьей, стараясь вести себя тихо, чтобы террористы не заметили их.

Примерно в 10:00 Юваль Балакасан и еще трое бойцов группы чрезвычайных ситуаций кибуца наткнулись на примерно 30 террористов ХАМАСа и обстреляли их из-за бетонной стены. Некоторые террористы взбирались через забор, окружающий периметр кибуца, по лестницам – их мотоциклы, квадроциклы и пикапы были припаркованы снаружи. Некоторые террористы собирались в соседнем фруктовом саду. Другие были уже внутри кибуца.

Около 10:00 Элия Лилиенталь и другие бойцы отряда быстрого реагирования услышали арабскую речь из сада снаружи кибуца. Когда они пошли выяснить, что происходит, они увидели 15 боевиков. Во время последовавшей перестрелки один из бойцов "китат коненут", 36-летний разработчик программного обеспечения Идо Хубара был ранен выстрелом в голову.

Идо, отец троих детей, был доставлен в соседний дом, где его собственный отец, медик Зоар Хубара, оказывал ему медицинскую помощь. Зоар Хубара намеревался эвакуировать сына в больницу на своей машине скорой помощи, но не смог этого сделать, поскольку террористы намеренно прострелили колеса амбуланса.

Днем, около 13:00, в кибуц прибыли шестеро бойцов антитеррористического подразделения ЛОТАР-Эйлат, усилив "китат коненут" кибуца. Через 30 минут к ним присоединились еще 12 солдат. В 14:00 к кибуцу Суфа прилетел боевой вертолет, вызванный одним из офицеров, и уничтожил 40 террористов, находившихся во фруктовом саду за пределами кибуца Суфа.

В 16:50 танк с женским экипажем из бригады "Каракаль" прибыл в кибуц для обеспечения безопасности и занял позицию у въезда в кибуц, позднее он переместился для обеспечения безопасности военного лагеря "Суфа". С прибытием военнослужащих бои в кибуце постепенно сошли на нет, поскольку солдаты обходили дом за домом, проверяли состояние жителей и искали дополнительных террористов.

К концу того дня бойцы "китат коненут" сражались в течение 12 часов подряд.

На следующий день жители кибуца были эвакуированы, некоторые из них провели в своих защищенных комнатах почти 30 часов. Юваль Балакасан свидетельствовал, что после нападения были найдены сумки, наполненные взрывчаткой и дополнительным оружием. На трупе одного из террористов был найден флаг "Исламского государства": в службах безопасности полагают, что террористы планировали поднять этот флаг над кибуцем, но прибытие бойцов ЛОТАР не позволило им этого сделать.