Бои за кибуц Суфа: армия пришла через пять часов после начала атаки

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев в кибуце Суфа в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены семьям погибших и общине кибуца бывшим командующим Южным военным округом генерал-майором Яроном Финкельманом.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Следственная группа установила, что ЦАХАЛ провалил свою задачу по защите кибуца Суфа. Вместе с тем, следствием было установлено, что отряд быстрого реагирования кибуца ("китат коненут"), бойцы 80-й дивизии, подразделения ЛОТАР-Эйлат и 190-й эскадрильи действовали мужественно, шли на боеконтакт с противником и тем самым предотвратили более тяжелые последствия нападения на кибуц.

В ходе жестокого нападения на кибуц был убит гражданский, житель кибуца Суфа, погибли также двое бойцов отряда быстрого реагирования "китат коненут". Гражданские лица и сотрудники сил безопасности, защищавшие кибуц, проявили героизм и самопожертвование.

По данным расследования, кибуц был атакован примерно 50 террористами, часть из них смогли прорваться на территорию кибуца. Дома в кибуце Суфа в результате атаки были серьезно повреждены.

Расследование проходило под руководством полковника Шемера Равива, в нем принимали участие и другие члены следственной группы. Расследование длилось более года, оно включало в себя беседы с бойцами служб безопасности, действовавшими на местности, и с жителями кибуца, а также изучались записи с камер безопасности, видео полицейской реконструкции событий, видеозаписи, сделанные гражданскими лицами, и материалы допросов террористов.

Следствие ставило перед собой цель составить наиболее точную и полную картину происходившего в кибуце Суфа 7 октября. С учетом сложных и комплексных обстоятельств, в расследовании могут быть неточности, и разумно предположить, что в будущем могут появиться дополнительные детали.

Речь идет о военном оперативном расследовании, которое было сосредоточено на развитии событий, управлении боем и действиях вооруженных сил. Бои в кибуце Суфа были одним из десятков очагов сражений во время неожиданной атаки 7 октября 2023 года. Проникновение тысяч террористов через десятки точек прорыва одновременно является главным фактором, затруднившим формирование картины ситуации и прибытие сил безопасности к очагам сражений.

Накануне внезапной атаки 7 октября в районе действовал территориальный батальон "Керем Шалом". В бою за кибуц Суфа принимали участие бойцы отряда быстрого реагирования кибуца, военнослужащие бригады "Нахаль", ВВС, бойцы 80-й дивизии, включая подразделение ЛОТАР-Эйлат, "Яалом" и бронетанковые силы 53-го батальона.

В 06:29 террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газы по населенным пунктам Западного Негева, включая кибуц Суфа и военные объекты в этом районе. Террористы проникли на территорию Государства Израиль одновременно через десятки точек прорыва на транспортных средствах и пешком. В течение нескольких минут весь сектор и бойцы территориального батальона оказались под хорошо организованной атакой, в которой израильские силы были в значительном численном меньшинстве.

Хронология боя, как она была определена следственной группой

1. Первый этап: начало атаки на кибуц Суфа (с 06:29 до 10:30)

В 06:29 начался массированный ракетный обстрел из сектора Газы, после чего танк из состава бронетанковой боевой группы территориальной роты "Суфа" выдвинулся к позиции, контролирующей район разделительного заграждения. Экипаж танка увидел террористов, приближающихся к забору. В 06:41 танк начал наносить удары по террористам, уничтожив множество из них, в том числе двигавшихся на пикапах и на мотоциклах. На этой позиции танк сражался около трех часов.

В 06:45 координатор безопасности кибуца ("раказ битахон цваи" – "равшац") отдал приказ бойцам отряда быстрого реагирования вооружиться и приготовиться к выходу на оборону кибуца, но на этом этапе не покидать свои дома. Через несколько минут прибывшие к ограждению кибуца на двух пикапах и десяти мотоциклах террористы открыли огонь по кибуцу Суфа и по расположенному рядом одноименному военному лагерю.

Террористы остановились на перекрестке к северо-западу от кибуца, выгрузились со своих транспортных средств и начали двигаться в направлении кибуца, в сторону мемориального комплекса "Нирим – Дангор" и в направлении военного лагеря "Суфа". В районе мемориала террористы вступили в перестрелку с бойцами резервного подразделения разведроты бригады "Нахаль", четверо террористов на двух мотоциклах отделились от основной группы и поехали к западным воротам кибуца Суфа.

В 06:52 четверо боевиков прибыли к западным воротам кибуца и проникли на его территорию. Через несколько минут они убили бойца "китат коненут", который подъехал к воротам на своем автомобиле. Проникнув в кибуц, террористы разделились на две группы для того, чтобы максимально эффективно убивать людей и разрушать их имущество.

В 06:53 командир территориальной роты "Суфа" приказал своим бойцам выйти на защиту населенных пунктов Холит, Нир-Ицхак и Суфа. В 07:00 террористы атаковали военный лагерь "Суфа" и его окрестности – военный лагерь расположен на расстоянии в несколько сотен метров от кибуца Суфа. Террористам удалось захватить оперативный контроль над военным лагерем, за исключением столовой, где они окружили 30 солдат. В бою за военный лагерь "Суфа" погибли девять военнослужащих, около 30 были ранены.

В то же время развернулся бой возле мемориального комплекса "Дангор", расположенного неподалеку от западного въезда в кибуц Суфа. В этом бою участвовали 19 бойцов "Нахаль" против террористов. В бою погибли четверо военнослужащих, включая командира территориальной роты и командира отделения, еще шесть бойцов были ранены. В других боях рядом с военным лагерем были ранены еще семеро бойцов. К югу от военного лагеря "Суфа" террористы обстреляли бронетранспортер "Ахзарит" и вывели его из строя, семеро военнослужащих боевой группы "Суфа" были ранены. На подъездной дороге к военному лагерю "Суфа" был убит заместитель командира разведподразделения "Нахаль", который в ту субботу командовал территориальным батальоном. Кроме того, в то утро погиб командир южной бригады, был ранен его заместитель, погибли командир 934-го разведподразделения "Нахаль" и командир бригады "Нахаль", направлявшиеся в зону боев. Штабы батальона, бригады и дивизии были под атакой террористов. В связи с вышеперечисленными обстоятельствами все силы территориальной роты сосредоточились на боях в военном лагере и у мемориального комплекса "Дангор", что не дало им возможности выйти на защиту населенных пунктов.

В то же время, продолжалась и атака террористов на территории кибуца Суфа. В 07:29 четверо террористов обстреляли снаружи дом одного из жителей кибуца и убили его.

В 07:34 координатор безопасности кибуца увидел рядом со своим домом двоих боевиков, открыл по ним огонь и уничтожил их. Еще через четверть часа он увидел еще двух террористов, и ликвидировал их тоже. Этим завершилась первая атака на кибуц.

В период с 07:34 до 10:30 отряд быстрого реагирования кибуца занимался подготовкой к возможному продолжению боев, в этот период в кибуце не было ни убийств, ни похищений.

2. Второй этап: вторая волна атаки на кибуц (с 10:30 до 11:53)

В 10:30 примерно 30 террористов собрались в районе фруктовых садов к северу от кибуца и начали стрелять в направлении домов кибуца Суфа. На обстрел прибыли по тревоге двое бойцов "китат коненут", координатор безопасности кибуца и еще двое жителей, имевших огнестрельное оружие. Они ответили огнем по террористам.

В ходе перестрелки боец отряда быстрого реагирования был смертельно ранен, и впоследствии скончался от ран. Продвижение большей части отряда террористов удалось остановить, часть боевиков были убиты. Позже нескольким террористам все же удалось проникнуть на территорию кибуца под прикрытием массированного огня, однако к домам они продвинуться не смогли, и укрылись в импровизированных огневых позициях внутри кибуца. Обстрел в направлении кибуца велся террористами вплоть до прибытия к кибуцу подкрепления, в перестрелке погиб еще один боец "китат коненут".

3. Третий этап: прибытие в кибуц подкрепление, сдерживание второй атаки (с 11:53 до 14:00)

В 11:53 – через пять часов после начала атаки – к западным воротам кибуца прибыли первые подразделения подкрепления: шестеро бойцов под командованием заместителя командира 80-й дивизии. В их числе был командир антитеррористического подразделения ЛОТАР-Эйлат и трое его бойцов. Они вошли в кибуц и начали прочесывать его территорию. В 12:20 они присоединились к координатору безопасности кибуца, вступив в бой с террористами в северо-западной части кибуца Суфа. Они атаковали шестерых террористов, проникших в кибуц, и уничтожили их. Параллельно с этим продолжались перестрелки с десятками боевиков, обстреливавших кибуц из фруктовых садов за его пределами.

Во время боя заместитель командира 80-й дивизии установил связь с командиром 190-й эскадрильи, пилотом боевого вертолета, и попросил атаковать с воздуха десятки засевших в садах террористов. Боевой вертолет совершил два захода атаки, убив многих террористов, что положило конец обстрелу в направлении кибуца.

4. Четвертый этап: прибытие дополнительного подкрепления, зачистка кибуца (с 14:00 до 18:30

Примерно в 14:00 в кибуц Суфа прибыли дополнительные силы из подразделений "Яалом" и ЛОТАР-Эйлат, направленные командованием 80-й дивизии и Южной бригады. Они вошли в кибуц и начали прочесывать его территорию. Ближе к вечеру подкрепление из 80-й дивизии покинуло кибуц, ответственность за продолжение зачистки была передана бойцам "Яалом". Зачистка кибуца была завершена в 18:30, после чего ответственность за его безопасность была передана бойцам учебной базы пехотных войск.

5. Пятый этап: эвакуация жителей, продолжение прочесывания окрестностей (с 18:30 до утра 8 октября)

Утром 8 октября жители кибуца под руководством команды чрезвычайных ситуаций ("цевет херум ишуви") были эвакуированы. Крупные силы ЦАХАЛа, включая бронетанковые, пехотные, инженерные подразделения, а также боевые самолеты и беспилотные летательные аппараты занимались поисками террористов во фруктовых садах вокруг кибуца. Несколько раз они наталкивались на боевиков к северу от кибуца, часть террористов была уничтожена, остальные сдались и были захвачены в плен.

Основные выводы расследования:

1. ЦАХАЛ провалил свою задачу по защите кибуца Суфа и его жителей.

2. Командование и контроль – дивизия Газы и Южная бригада на несколько часов были выведены из строя, что сделало невозможным начало операции по защите территории и кибуца Суфа, в частности.

3. Протяженность атаки – террористы атаковали Израиль по всему периметру сектора дивизии Газа и Южной бригады, только в районе Керем-Шалом боевики проникли на территорию Израиля через 11 точек прорыва. Это затруднило прибытие подкрепления и защиту населенных пунктов.

4. Использование танка во время атаки – решение командира территориальной роты отправить танк в район разделительного заграждения в начале атаки было крайне важным, оно снизило масштаб и последствия нападения на кибуц Суфа и его окрестности.

5. Бой у мемориального комплекса "Дангор" остановил прибытие большей части террористов из первой волны атаки в кибуц Суфа, что задержало атаку на кибуц и существенно снизило количество нападающих – и это, в свою очередь, повлияло на результаты боя.

6. Координатор безопасности кибуца в одиночку сорвал первую атаку террористов на территории кибуца Суфа и помешал им осуществить запланированные убийства и похищения.

7. "Китат коненут" – бойцы отряда быстрого реагирования, "равшац" и вооруженные гражданские остановили атаку террористов и спасли множество жизней, несмотря на свое численное меньшинство и сложные начальные условия.

8. Бойцы под командованием заместителя командира 80-й дивизии и бойцы ЛОТАР-Эйлат предотвратили ущерб жителям благодаря своим эффективным и быстрым действиям, уничтожили террористов, которые проникли в кибуц во второй волне атаки, что стало решающим аспектом спасения кибуца.

9. Действия ВВС с упором на боевые вертолеты смогли уничтожить десятки террористов вокруг кибуца и на подъездах к нему, что существенно снизило ущерб кибуцу Суфа.