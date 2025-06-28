Ликвидирован один из основателей боевого крыла ХАМАСа, идеолог резни 7 октября Хакам аль-Исса

ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию в секторе Газы высокопоставленного функционера военизированного крыла ХАМАСа Хакама Мухаммада Иссы аль-Иссы: он был уничтожен в ходе точечной ликвидации в районе Забра в городе Газа в пятницу, 27 июня. Нынешняя должность аль-Иссы – начальник штаба боевой поддержки военного крыла ХАМАСа.

Операция по ликвидации была осуществлена совместно Армией обороны Израиля и Общей службой безопасности (ШАБАК). Ранее СМИ сообщали о попытке ликвидации и о том, что аль-Исса, по всей видимости, пострадал в результате авиаудара. После сбора информации ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили успех ликвидации.

Хакам Мухаммад Исса аль-Исса отвечал за наращивание военной мощи ХАМАСа в секторе Газы, он был одним из основателей оперативного подразделения военного крыла ХАМАСа, служил начальником отдела подготовки кадров и входил в генеральный военный совет ХАМАСа.

Аль-Исса был очень значимой фигурой в планировании и осуществлении кровавой резни 7 октября 2023 года. В ходе войны "Железные мечи" и вплоть до своей ликвидации аль-Исса возглавлял штаб боевой поддержки, он продвигал террористические схемы атак с воздуха и с моря против граждан Израиля и действующих в секторе сил ЦАХАЛа. Параллельно с этим он занимался восстановлением пострадавших в ходе войны систем террористической организации ХАМАС.

Хакам Мухаммад Исса аль-Исса был одним из последних высокопоставленных функционеров ХАМАС, занимавших высокие должности до 7 октября, кто еще оставался в секторе Газы.