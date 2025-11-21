Закон о призыве или выборы, комиссия по расследованию и генералы в политике. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Один из самых известных талантов премьер-министра Биньямина Нетаниягу – умение выигрывать время. Нет необходимости решать проблемы до тех пор, пока это решение можно отложить на потом. Такая несложная философия направляет шаги главы правительства во многих вопросах, особенно в том, что касается внутренней политики. У любой монеты есть две стороны, и промедление иногда приводит к тяжелым последствиям. Некоторые считают, что катастрофа 7 октября стала, помимо прочего, следствием такого подхода.

В конце этой недели складывается впечатление, что по одному из наиболее актуальных и сложных вопросов – законе о призыве – возможность бесконечно откладывать решение и пытаться выиграть время себя исчерпала. Судя по всему, в самые ближайшие недели мы получим ответ на вопрос – закон о призыве или выборы. Далеко не очевидно, что Нетаниягу знает ответ на этот вопрос.

На уходящей неделе дела политические по-прежнему были увязаны с делами юридическими. Неделя началась с вердикта БАГАЦа, сохранившего за министром юстиции право назначать того, кто будет контролировать расследование дела о военной прокуратуре. Противники этого решения уже попросили назначать, и глава Верховного суда Ицхак Амит заявил, что взвешивает эту просьбу.

Одновременно БАГАЦ потребовал от правительства обосновать в течение полутора месяцев, почему оно приняло решение не создавать государственную следственную комиссию для изучения провалов 7 октября. За тот же срок правительство должно подготовить шаги, причем эффективные, в отношении дезертиров-ультраортодоксов.

На этой неделе коалиция – гораздо легче, чем ожидалось – справилась с решением Совета безопасности ООН о прокладывании "тропинок" в сторону создания Палестинского государства. А партии, предвидя выборы, продолжили набирать новых игроков. Преимущественно в погонах.

Закон о призыве: утверждение или выборы

Более всего премьер-министр хотел бы никогда более не слышать словосочетания "закон о призыве". Один раз оно уже привело его к решению распустить Кнессет и объявить досрочные выборы. Был это в конце 2018 года, и совершенно не очевидно, что в 2025 году не повторится то же самое. На данный момент ситуация выглядит тупиковой, и, судя по меняющимся по нескольку раз в день заявлениям и закулисным брифингам на тему, премьер тоже не знает, в какую сторону направиться.

Со стороны ультраортодоксов последовала отмашка. Раввины "Дегель а-Тора" не дали согласия на утверждение законопроекта в том виде, в котором его представил депутат Боаз Бисмут, однако они согласились на переговоры на основе этого проекта. Этот ответ привел в ярость депутатов от той группы, которая настаивает на утверждении закона, кардинально меняющего нынешнюю ситуацию. Они и без того были недовольны предложениями Бисмута. А теперь выясняется, что вместо того, чтобы поблагодарить и срочно вернуться в коалицию, ШАС и "Яадут а-Тора" собираются выдвинуть новые требования и поправки. "Ликуд" залихорадило. В "Ционут Датит" также до крайности утомлены и раздражены несговорчивостью и ненасытностью недавних партнеров по коалиции. Избиратели Бецалеля Смотрича требуют от своих представителей в Кнессете реального, а не косметического изменения ситуации с призывом. Есть те, кто считают, что политическое будущее Смотрича зависит от этого вопроса не меньше, чем от будущего поселений.

Распоряжение БАГАЦа смешало карты. К 4 января правительство должно представить конкретные шаги по борьбе с дезертирами. Очевидно, что такие шаги, особенно, если к тому моменту не будет принят закон о призыве, не поспособствуют восстановлению коалиции. Очень может быть, что ближайшие 45 дней будут определяющими с точки зрения даты выборов.

Комиссия по расследованию: конфликт ради конфликта

Правительство приняло решение о создании комиссии, которая будет расследовать провалы 7 октября. Как и следовало ожидать, речь идет не о государственной, а о "независимой" комиссии. Основная разница заключается в том, кто будет назначать ее участников. Правительство ни в коем случае не было готово отдать эти полномочия главе Верховного суда судье Ицхаку Амиту, как это предписано законом о государственной следственной комиссии. В остальном разница минимальная, тем более учитывая тот факт, что, в соответствии с законом, мандат комиссии определяет правительство.

Бывают ситуации, когда правы (или неправы) обе стороны. Дискуссия о формировании комиссии – одна из таких. Оппозиция права, утверждая что крайне проблематичной является ситуация, при которой политики, иными словами, те, кого комиссия должна опрашивать, будут формировать ее состав. И речь идет не только о коалиции. На протяжении долгого времени, и по сей момент, в коалиции готовы предоставить оппозиции паритетное право на формирование состава комиссии. Однако в оппозиции отклонили это предложение.

Коалиция права в том, что для большого числа израильтян комиссия, сформированная главой Верховного суда, это матч с заранее известным исходом. Согласно опросу, опубликованному 14 ноября газетой "Исраэль а-Йом", 30% израильтян считают, что должна быть создана согласованная паритетная комиссия. 4% считают, что комиссия не нужна вовсе. (По опросу Newsru.co.il, 45% читателей считают, что комиссия должна быть паритетной, 33% доверили бы формирование такой комиссии главе Верховного суда. И только 8% готовы доверить это правительству). Вряд ли всерьез можно говорить о комиссии, которая получит доверие общества при такой полярности мнений.

Есть ли шанс на компромисс? Безусловно да, было бы желание. За последние недели возникало множество предложений по компромиссам, но все они отвергались. В коалиции в принципе не видят срочности в создании следственной комиссии, которая будет изучать провал 7 октября. Их согласие на создание комиссии связано, в первую очередь, с давлением со стороны Верховного суда, а во-вторых – с опасением, что в случае поражения на выборах и смены власти, новое правительство попытается сформировать такой состав комиссии, который неизбежно возложит всю ответственность на Нетаниягу и его кабинет. В оппозиции, кстати, не скрывают намерений. Оппозиционные партии раз за разом утверждают, что сразу после выборов создадут государственную следственную комиссию.

Вопрос об изучении провалов 7 октября превратился в еще одну политическую дискуссию. Примечательно, что разгорелся он на неделе, когда БАГАЦ лишил юридического советника правительства полномочий контролировать расследование дела о военной прокуратуре. Суд мотивировал свое решение тем, что Гали Баарав-Миара находится в состоянии конфликта интересов. Политики, формирующие комиссию, пребывают в еще более очевидном и явном конфликте интересов в случае расследования событий 7 октября. Однако депутатов и министров это не смущает. Конфликт интересов, как и многое другое, превратился в повод для политических баталий. В том числе о том, нужно ли проводить расследование действий представителей юридической системы.

Палестинское государство – не повод для раздоров в коалиции

Если кто-то ожидал, что резолюция Совета безопасности ООН, в которой речь идет в том числе о путях к созданию палестинского государства, сотрясет основы коалиции, его ждало разочарование. И Бецалель Смотрич, и Итамар Бен-Гвир лишь вскользь упомянули об этой резолюции. На правом фланге решили не торопить события, тем более, что практического веса эта резолюция на данном этапе не имеет. Для "Ционут Датит" на этой неделе была куда актуальней проблема еврейской преступности на националистической почве, а также разрушение форпоста в Гуш-Эционе, что повлекло за собой столкновения с силами безопасности.

Итамар Бен-Гвир пытался закрепить успех в деле продвижения закона о смертной казни для террористов. Однако, как выяснилось, законопроект этот не только спорный с точки зрения его нужности, но и очень проблематичный с точки зрения его формулировок. Помимо прочего, в тексте законопроекта упоминается, что смертная казнь будет применяться лишь к убийцам евреев. Остальных израильтян, становящихся жертвами терактов, видимо, не так жалко. Депутат Кнессета Ицхак Кройзер сказал мне в эфире "Кан РЭКА", что в ходе работы над законопроектом этот параграф будет изменен. Бесспорно, шанс на его изменение выше, чем шанс на то, что законопроект о смертной казни будет утвержден во втором и третьем чтениях.

В коалиции, тем временем, собираются ускорить процесс утверждения закона о разделении функций юридического советника правительства. На следующей неделе ожидаются бурные заседания комиссии Кнессета по законодательству.

Оппозиция: старые идеи, новые приобретения

В оппозиции продолжают гнуть свою линию: государственная следственная комиссия, закон о призыве и критика внешнеполитических шагов Нетаниягу. Так глава НДИ Авигдор Либерман пообещал уже в ближайшее время начать продвижение законопроекта, лишающего всех израильских заключенных права голоса. Таким образом, Либерман надеется справиться с критикой по поводу законопроекта "не служим – не голосуем". "Речь не идет о каких-то отдельных группах населения, права голоса будут лишены все, в том числе дезертиры", – скажет Либерман.

Инициатива по лишению прав уклонистов от службы расширяется. Глава партии "Милуимниким" Йоаз Хендель заявил на специальной пресс-конференции, что поддерживает предложение, согласно которому, "тот, кто не служит, ничего не получает от государства – в частности, не может избирать и быть избранным". Хендель дал понять, что не отвергает возможности сотрудничества с Нетаниягу после выборов. "По моему мнению, любой, кто несет ответственность за 7 октября, должен уйти. Но это решаю не я, а избиратели", – сказал он.

Тем временем, новые люди приходят в политику. Генерал-майор запаса Ноам Тибон объявил о присоединении к "Еш Атид". Предполагается, что в ближайшее время дополнительные экс-военные и силовики объявят о вступлении в политическую игру. После войны, особенно не до конца успешной, израильская политика всегда наполняется людьми в погонах.