Юрсоветница – правительству: "Вы так и не ввели санкции против ультраортодоксов-уклонистов"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара опубликовала ответ в БАГАЦ по вопросу призыва ультраортодоксов и санкций в отношении уклоняющихся от службы в армии "харедим". Она указывает, что правительство так и не разработало программу экономических санкций в отношении уклонистов, несмотря на то, что эти санкции признаны эффективными.

В числе таких мер, которые можно ввести без принятия соответствующего закона (на уровне подзаконных актов) – лишение скидок на муниципальный налог ("арнону"), лишение субсидий на продленки для детей, лишение льгот на общественный транспорт, лишение помощи на съем жилья в министерстве строительства, запрет на участие в программах "Дира ба-Анаха", отмена льготной ипотеки.

Баарав-Миара указала, что БАГАЦ обязал правительство выработать политику "экономического принуждения" в течение 45 дней, до 4 января 2026 года, однако спустя три месяца после соответствующего указания БАГАЦа никакого прогресса нет. Относительным "прогрессом" можно назвать создание специальной министерской комиссии, однако министерства не представили свои профессиональные позиции по вопросу, и комиссия министров также не вынесла рекомендаций.

По оценке ЦАХАЛа, в первом триместре 2025 года в армию были призваны примерно 1100 призывников из ультрарелигиозного сектора, это примерно на 20% больше, чем в аналогичный период 2024 года. За весь 2024 год призыва были отправлены 24015 первичных повесток ("цав ришон"): в первом триместре их было 3001 (явились по повестке всего 874 ультрарелигиозных призывника), во втором – 7014 повесток (явились 1139), в третьем были разосланы 14 тысяч повесток, явились только 1445 человек.

В 2025 год призыва была отправлена 53741 повестка призывникам–"харедим", на которых до истечения закона распространялась отсрочка от призыва. По состоянию на 15 февраля у 44065 человек дата первого вызова уже прошла, но на процедуры отбора и проверки явились всего 3040 человек.

По состоянию на июль 2025 года уклонистами от службы в армии ("миштамтим") были признаны 2257 человек, дезертирами (получившими так называемую "последнюю" повестку, "цав 12", после которой должен следовать арест, – 3732 человека. По состоянию на 15 февраля 2026 года уклонистами объявлены 16880 человек, получили "цав 12" – 22196 человек.

Тем не менее, поиск и задержание уклонистов относительно редки: на погранпереходах при попытке покинуть страну задержаны 716 получивших "цав 12", всего 609 уклонистам был запрещен выезд или въезд, остальным по разным причинам его разрешили.