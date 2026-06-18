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Израиль

Коалиция попытается провести сокращенный закон о призыве по требованию религиозных партий

Харедим
Законы
Призыв ультраортодоксов
Кнессет
Коалиция
время публикации: 18 июня 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 08:25
Коалиция попытается провести сокращенный закон о призыве по требованию религиозных партий
Oren Ben Hakoon/Flash90

В коалиции намерены существенно сократить закон о призыве (который оппозиция называет законом об освобождении ультрарелигиозных молодых людей от службы в армии), чтобы все же попробовать его провести в окончательном чтении – по требованию ультрарелигиозных партий.

Как сообщает новостная служба "Кан", из законопроекта будут удалены все пункты, за исключением пункта об освобождении дезертиров. Юридическая советница Кнессета Сагит Афик выступает категорически против данной процедуры в связи с ее юридической проблематичностью.

Напомним, ранее на этой неделе партии ШАС и "Яадут а-Тора" объявили о своем отказе голосовать с коалицией из-за отказа вынести на повестку дня закон о субсидировании яслей – еще один крайне спорный закон, для поддержки которого в Кнессете нет большинства.

Речь идет о законопроекте, позволяющем обойти запрет БАГАЦа на предоставление скидок семьям уклоняющихся от службы учащихся йешив для посещения яслей. Законопроект устанавливает, что субсидия на ясли будет определяться только на основании занятости матери ребенка, вне зависимости от того, работает ли отец. При этом размер доходов будет учитываться для обоих родителей в сумме, что дает преимущество семьям, в которых женщина работает, а мужчина нет.

Израиль
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