16-летний подросток обокрал квартиру собственных родителей, предъявлены обвинения

В полицию 23 мая поступило заявление о квартирной краже: в одном из населенных пунктов Галилеи в результате кражи со взломом был похищен сейф, закрепленный в стене, 12 тысяч шекелей, паспорта и дорогие золотые украшения.

В ходе расследования были изучены записи камер наблюдения. Просматривая их, глава семьи обнаружил, что в квартиру через окно проник его 16-летний сын. По данным следствия, подросток разбил стеклянную дверь, похитил имущество и скрылся.

Следствием было установлено, что подросток совершил кражу после того, как родители отказались дать ему деньги. Дождавшись, когда они уйдут из дома, он осуществил свой план.

Кроме того, по версии обвинения, подросток угрожал родителям в сообщениях. Среди прочего он написал: "Сегодня ночью будут стрелять по дому моей бабушки и дому моего дяди", а также: "Мама, теперь вы будете прятаться так же, как прятали карточки".

После завершения расследования в мировой суд по делам несовершеннолетних в Хайфе было подано обвинительное заключение. Подростку инкриминируются взлом жилого помещения, кража, угрозы и умышленное повреждение имущества.