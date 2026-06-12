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Израиль

Жителю Кафр-Манды предъявлено обвинение в убийстве во время попытки похищения должника

Криминал в арабском секторе
Суд
Похищение
Прокуратура
Убийства
время публикации: 12 июня 2026 г., 11:36 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 11:52
Жителю Кфар-Манды предъявлено обвинение в убийстве во время попытки похищения должника
David Cohen Flash90

Прокуратура Хайфского округа подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 22-летнего Адама Драгмы из Кафр-Манды. Его обвиняют в убийстве 30-летнего Мухаммада Фараджа Тахи во время попытки похищения на почве финансового конфликта.

Согласно обвинительному заключению, Драгма и двое его сообщников решили похитить Таху, угрожать ему и избивать его, чтобы заставить выплатить долг неустановленным лицам. Для этого была назначена встреча в Кирьят-Ате.

По версии следствия, обвиняемый и его сообщники прибыли на место на автомобиле, вооружившись дубинками. Увидев мужчин с дубинками, Таха попытался скрыться. Пока двое сообщников преследовали его пешком, Драгма направил автомобиль в сторону потерпевшего и сбил его, чтобы помешать побегу.

От удара Таха оказался на капоте и лобовом стекле автомобиля, после чего его отбросило на стоявший неподалеку грузовик. Полученные травмы оказались смертельными, прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Следствие утверждает, что после происшествия Драгма и его сообщники скрылись, не оказав пострадавшему помощи. Позже обвиняемый бросил автомобиль и уничтожил свой мобильный телефон.

Прокуратура просит суд оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства.

Ему предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, попытке похищения с целью вымогательства и уничтожении доказательств.

Израиль
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