Предъявлено первое обвинение по делу о мошенничестве, жертвами которого стали "русские" пенсионерки

Следователи по борьбе с преступностью округа Иудеи и Самарии завершили расследование в отношении первого подозреваемого по делу о мошенничестве, жертвами которого стали пожилые женщины, репатриантки из стран СНГ. Обвинения предъявлены 30-летнему жителю Бат-Яма.

По версии следствия, злоумышленники звонили жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы и Национального страхования, и убеждали их передать наличные деньги и ювелирные украшения курьеру якобы в счет погашения несуществующего долга перед государством. Общая сумма похищенного оценивается в сотни тысяч шекелей.

Расследование началось в начале мая, после того как была подана жалоба 70-летней жительницей Ариэля. Женщине позвонили двое русскоязычных мужчин, представившихся сотрудниками Налогового управления и Службы национального страхования. Они убедили женщину передать курьеру имеющиеся у нее деньги и драгоценности. Пострадавшая вручила приехавшему на такси курьеру 82 тысячи шекелей, а также золотые украшения.

Сразу после получения жалобы подразделение по борьбе с преступностью округа начало скрытое расследование с целью сбора доказательств, а также выявления других пострадавших. Следователи на самом начальном этапе поняли, что "связующей нитью" между жертвами являются их пожилой возраст и происхождение из стран бывшего СССР.

Пресс-служба полиции отмечает: обвиняемый отдавал себе отчет, что он обманывает пожилых людей, но продолжал это делать из-за накопившихся у него долгов. На вопрос следователя, что общего между всеми жертвами, он ответил: "Все они – пожилые русские. Там не было ни одной марокканской бабушки".

Пресс-служба полиции сообщает, что расследование этого дела продолжается.