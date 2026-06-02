02 июня 2026
Израиль

Возле банкомата в Тель-Авиве ограблена пожилая женщина

время публикации: 02 июня 2026 г., 20:24 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 20:28
Полиция Тель-Авива задержала 50-летнюю жительницу города, подозреваемую в ограблении пожилой женщины.

По данным следствия, подозреваемая выследила 79-летнюю жертву у банкомата на улице Дерех А-Агана, после того, как та сняла деньги, напала на нее сзади, ударила по голове, повалила на землю и скрылась с несколькими тысячами шекелей.

Полицейские прибыли на место происшествия вскоре после звонка на линию 100 и после короткого поиска задержали подозреваемую, при ней была обнаружена похищенная сумма. В среду, 3 июня, полиция обратится в суд с ходатайством о продлении ареста.

