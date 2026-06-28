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Израиль

"Закон Бисмута" на 90 дней замораживает судебное преследование дезертиров-"харедим"

Законы
Призыв ультраортодоксов
Кнессет
Харедим
время публикации: 28 июня 2026 г., 18:17 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 18:17
"Закон Бисмута" на 90 дней замораживает судебное преследование дезертиров-"харедим"
Chaim Goldberg/Flash90

Законопроект о приостановке уголовного преследования объявленных уклонистами учащихся йешив, опубликованный ранее в воскресенье председателем парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Боазом Бисмутом, распространяется только на учащихся, которые проводят в йешиве не менее 45 часов в неделю или в колеле – не менее 40 часов в неделю. Одновременно им будет запрещено заниматься какой-либо оплачиваемой работой вне учебного заведения.

Как сообщает INN, с момента вступления закона (который планируется провести как временное постановление – "ораат шаа") в силу и в течение последующих 90 дней запрещается проводить аресты, расследования и любые другие меры уголовного преследования в отношении учащихся ешив, объявленных уклоняющимися от призыва.

При этом законопроект опирается на "эффективные проверки" посещаемости религиозных учебных заведений молодыми людьми призывного возраста, однако не обязывает регистрацию посещения йешивы или колеля при помощи отпечатка пальца. Основанием для приостановки уголовного преследования станут письменное заявление самого учащегося и официальное заверение главы йешивы.

Законопроект также предусматривает создание системы государственного контроля. Уполномоченные инспекторы будут проводить проверки в йешивах один раз в три месяца и контролировать посещаемость учащихся.

Если в ходе проверки выяснится, что 20% или более учащихся систематически отсутствуют, глава йешивы получит официальное предупреждение. При повторном выявлении такого нарушения учебное заведение будет исключено из списка признанных, однако сами учащиеся смогут продолжить обучение, перейдя в другую признанную йешиву.

роме того, начальник Генерального штаба ЦАХАЛа будет обязан в течение семи дней создать специальную комиссию из трех офицеров под председательством офицера военной прокуратуры в звании не ниже полковника. Комиссия будет в индивидуальном порядке рассматривать заявления о приостановке уголовного преследования.

Пока комиссия рассматривает заявление учащегося ешивы, его нельзя будет привлечь к уголовной ответственности. Если же обвинительный приговор уже вступил в законную силу, исполнение наказания и меры по его задержанию будут немедленно приостановлены.

Израиль
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