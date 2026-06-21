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Израиль

БАГАЦ рассматривает иски против изменения состава комиссии по отбору судей

Верховный суд/БАГАЦ
Юридическая реформа
время публикации: 21 июня 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 10:37
БАГАЦ рассматривает иски против изменения состава комиссии по отбору судей
Yonatan Sindel/Flash90

В воскресенье, 21 июня, состоялось первое заседание Верховного суда по искам, требующим отменить закон об изменении состава комиссии по назначению судей, предоставляющий политикам решающее влияние на процесс назначения. Петиции рассматривает расширенный состав БАГАЦа из 11 судей.

Как сообщает Walla, председатель БАГАЦа Ицхак Амит в ходе заседания подчеркнул, что принятые поправки существенно меняют существующий порядок назначения судей, создавая "дефолтное большинство" для политического эшелона: шесть из девяти членов комиссии.

Представляющий Кнессет адвокат Ицхак Барт заявил в ходе слушаний, что усиливающееся вмешательство суда в общественно значимые и спорные вопросы создало необходимость предоставить больше полномочий избранным представителям народа. Он также отметил, что в Верховном суде существует определенная идеологическая однородность.

Эти заявления вызвали спор с судьей Дафной Барак-Эрез. Она отвергла приведенный Бартом пример, касавшийся права вето судей Верховного суда, и потребовала, чтобы его утверждения опирались на факты.

Закон, рассматриваемый БАГАЦем, полностью исключил Коллегию адвокатов из комиссии по назначению судей. Согласно новой модели, в состав комиссии входят три судьи Верховного суда, министр юстиции и еще один министр, два депутата кнессета, а также два представителя общественности, обладающие квалификацией, необходимой для назначения в Верховный суд. Представителей общественности должны выбирать коалиция и оппозиция (по одному представителю от каждой).

Среди истцов, оспаривающих закон, – движение "За качество власти", организация "Братья по оружию", Ассоциация гражданских прав в Израиле, Коллегия адвокатов Израиля, а также депутаты Кнессета Карин Эльхарар и Йоав Сегалович.

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