Израиль

БАГАЦ обязал министра юстиции созвать комиссию по назначению судей

Суд
Юридическая реформа
Ярив Левин
время публикации: 31 мая 2026 г., 18:29 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 18:45
БАГАЦ обязал министра юстиции созвать комиссию по назначению судей
Chaim Goldberg/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) единогласно постановил, что министр юстиции Ярив Левин обязан созвать комиссию по избранию судей для назначений в окружные суды, с приоритетом судам в Беэр-Шеве и Хайфе.

Левин резко отреагировал на это решение, назвав его "незаконным". По его словам, судебная власть захватила контроль над комиссией по избранию судей, что противоречит закону. "Трое судей своими руками создали беспрецедентный правовой кризис, и вся ответственность лежит на них", – заявил министр юстиции.

