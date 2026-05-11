Юрсоветница обвинила Ярива Левина в затягивании с отбором судей: "Десятки вакансий в системе"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила в БАГАЦ требование обязать министра юстиции Ярива Левина восстановить процесс назначений в судебной системе. Она обвиняет Левина в намеренном саботировании работы всей судебной системы страны, что, по словам Баарав-Миары, наносит ущерб работе судов и всем гражданам Израиля.

Баарав-Миара также указывает, что Ярив Левин отказывается проводить регулярные рабочие встречи с председателем БАГАЦа Ицхаком Амитом, "поскольку не хочет ставить свою подпись рядом с подписью Амита". От имени государства юрсоветница правительства подчеркивает: судья Ицхак Амит избран комиссией по назначению судей, назначен председателем Верховного суда и принес присягу, следовательно – законно вступил в должность. Аргументы Левина о несостоятельности назначения Амита Баарав-Миара называет несостоятельными.

Она подчеркивает, что из-за намеренного игнорирования Яривом Левиным любого сотрудничества с Ицхаком Амитом и из-за противостояния Левина неугодным ему назначениям в судебной системе парализуется вся процедура назначений председателей окружных судов, заместителей председателей, судей-пенсионеров, помогающих разгружать систему, а также регистратора Верховного суда.

При этом вакантных должностей в судебной системе уже десятки, подчеркивает юрсоветница. Из-за нехватки высокопоставленных работников судебной системы страдает не "судебная элита", о которой, по словам Баарав-Миары, говорит Левин, а простые граждане, поскольку растут задержки судопроизводства, действующие судьи перегружены, суды работают с перебоями и ухудшается доступ граждан к правосудию.

"Фактически, с точки зрения государственного устройства, речь идет о тяжелом и лишенном какого-либо оправдания вмешательстве исполнительной власти в судебную власть, сопровождающемся нарушением системы сдержек и противовесов в израильской демократии, – подчеркивает юридическая советница правительства. – Отказ министра реализовывать действующий и обязательный закон не является политикой и не может ею являться".