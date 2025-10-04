x
04 октября 2025
|
последняя новость: 20:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 октября 2025
|
04 октября 2025
|
последняя новость: 20:59
04 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бен-Гвир: "Если после освобождения заложников ХАМАС продолжит существовать, мы покинем правительство"

Правительство
время публикации: 04 октября 2025 г., 20:39 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 20:39
Итамар Бен-Гвир
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пригрозил: "Если после освобождения всех заложников ХАМАС продолжит существовать, мы не будем частью правительства".

Он заявил, что "в свете последних событий фракция мы ясно сообщили премьер-министру: если после освобождения всех заложников террористическая организация ХАМАС сохранится, "Оцма Йегудит" не будет больше частью правительства. Мы не будем частью национального поражения, которое станет вечным позором и превратится в бомбу замедленного действия для следующей резни".

Министр финансов Бецалель Смотрич также прокомментировал формирующийся план освобождения заложников и завершения войны.

В своем аккаунте в сети X он написал: "Решение премьер-министра Нетаниягу остановить атаку на сектор Газы и вести переговоры не под огнем – это грубая ошибка, верный рецепт для проволочек со стороны ХАМАСа и все большего ослабления израильской позиции".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел в ночь на субботу, 4 октября, экстренное совещание с участием глав оборонного ведомства, министра обороны Исраэля Каца и министра стратегического планирования Рона Дермера. Совещание было проведено после получения ответа ХАМАСа.

Министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир не были приглашены на совещание.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 октября 2025

Премьер-министр провел экстренное совещание без Смотрича и Бен-Гвира