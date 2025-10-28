Смотрич требует арестовать освобожденных террористов, Бен-Гвир – уничтожить ХАМАС

Политики жестко отреагировали на очередное нарушение ХАМАСом условий соглашения о прекращении огня и возвращении заложников.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что продолжение "игр" с передачей всех оставшихся в руках террористов останков доказывает, что террористическая организация ХАМАС все еще "стоит на ногах" и призвал возобновить военные действия, заставив ХАМАС заплатить за издевательские нарушения договоренностей и пытки близких заложников.

"Тот факт, что ХАМАС продолжает играть в игры и не передает немедленно все тела убитых заложников сам по себе доказывает, что террористическая организация все еще стоит на ногах. Пора переломать эти ноги раз и навсегда, – заявил Бен-Гвир. – Нам не нужно "взимать цену" с ХАМАСа за нарушения, нужно лишить ХАМАС самого существование и уничтожить его полностью, раз и навсегда. Нужно выполнить цель, поставленную перед войной возмездия. Господин премьер-министр, хватит колебаться. Отдайте приказ".

Министр финансов Бецалель Смотрич направил главе правительства письмо, в котором он призывает распорядиться о немедленном аресте всех террористов, которые в рамках сделки были освобождены в арабские населенные пункты Иудеи и Самарии. Он призвал созвать заседание "узкого" кабинета для разработки эффективной программы ответа на нарушение ХАМАСом соглашения, призванной добиться всех целей войны – включая уничтожение ХАМАСа.