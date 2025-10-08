Заложники и планы войны. СМИ опубликовали отрывки протоколов совещаний 7.10.2023

Телеканал "Кешет" и газета "Гаарец" опубликовали выдержки из протоколов заседаний и совещаний, состоявшихся 7 октября 2023 года.

В ходе совещания с министром обороны Йоавом Галантом и начальником генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал, что знаком с "подобными ситуациями". "Единственная возможность выбраться – беречь друг друга и поддерживать друг друга", – заявил тогда Нетаниягу.

Позднее на заседании военно-политического кабинета начальник генерального штаба Герци А-Леви сказал, что "нельзя соединять вопрос пленных и похищенных с главным содержанием этой войны". "Этот урок мы должны извлечь из событий Второй ливанской войны", – добавил начальник генштаба ЦАХАЛа.

Министр финансов Бецалель Смотрич звучал резче: "Заложники, похищенные, пленные – эту тему мы должны игнорировать. Без этого действовать будет невозможно".

Глава ШАС Арье Дери потребовал представить точное число похищенных. Глава ШАБАКа Ронен Бар ответил, что известно о 14 военнослужащих и 28 гражданах. "Есть десятки людей, связь с которыми утрачена", – добавил Бар.

Глава оперативного отдела генштаба генерал-майор Одед Басьюк сообщил, что 169 человек не установили связь с родными.

Министр обороны Галант сказал, что отдал распоряжение силам безопасности не вступать ни в какие контакты с ХАМАСом. "Нет переговоров, нет обмена посылами, нет ничего. Они станут разговаривать с нами, только когда окажутся на полу, с головой в воде. До тех пор мы атакуем все допустимые с юридической точки зрения объекты в Газе", – сказал Галант.

На заседании правительства, состоявшемся вечером 7 октября, начальник генштаба посоветовал министрам не искать "картину победы". "Тут не будет связи между практикой и этосом. Мы предлагаем конкретные шаги: стабилизацию линии обороны, закрытие границы, уничтожение военного и властного потенциала ХАМАСа, изменение соглашений, формирование фактора сдерживания. ХАМАС совершил ошибку, наш ответ будет непропорциональным", – сказал Герци А-Леви.