ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ключевых полевых командиров "Хизбаллы" за последние недели
Армия обороны Израиля объявила, что за последние две недели были ликвидированы наиболее значимые полевые командиры "Хизбаллы", ответственные за ведение боевых действий и планирование терактов против ЦАХАЛа и Израиля.
ЦАХАЛ называет семь ключевых фигур, ликвидация которых подтверждена разведданными:
1. командир подразделения района Аль-Хиям, был ликвидирован в результате удара по штабу "Хизбаллы" в Аль-Хияме;
2. помощник заместителя командира подразделения "Бадр";
3. офицер разведки в секторе Шакиф;
4. глава инженерного подразделения в секторе Яхмар в провинции Набатия;
5. заместитель главы инженерного подразделения в Яхмаре;
6. командир сектора Джебшит в провинции Набатия;
7. ответственный за инженерные работы в секторе Джуя.
С начала операции "Рычание льва" были ликвидированы 2500 боевиков "Хизбаллы", более 800 из них – после вступления в силу режима прекращения огня.