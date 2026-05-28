x
28 мая 2026
|
последняя новость: 20:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 мая 2026
|
28 мая 2026
|
последняя новость: 20:34
28 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ключевых полевых командиров "Хизбаллы" за последние недели

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 28 мая 2026 г., 19:11 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 19:11
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ключевых полевых командиров "Хизбаллы" за последние недели
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля объявила, что за последние две недели были ликвидированы наиболее значимые полевые командиры "Хизбаллы", ответственные за ведение боевых действий и планирование терактов против ЦАХАЛа и Израиля.

ЦАХАЛ называет семь ключевых фигур, ликвидация которых подтверждена разведданными:

1. командир подразделения района Аль-Хиям, был ликвидирован в результате удара по штабу "Хизбаллы" в Аль-Хияме;

2. помощник заместителя командира подразделения "Бадр";

3. офицер разведки в секторе Шакиф;

4. глава инженерного подразделения в секторе Яхмар в провинции Набатия;

5. заместитель главы инженерного подразделения в Яхмаре;

6. командир сектора Джебшит в провинции Набатия;

7. ответственный за инженерные работы в секторе Джуя.

С начала операции "Рычание льва" были ликвидированы 2500 боевиков "Хизбаллы", более 800 из них – после вступления в силу режима прекращения огня.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2026

965-й день войны: удары в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии