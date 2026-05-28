ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ключевых полевых командиров "Хизбаллы" за последние недели

Армия обороны Израиля объявила, что за последние две недели были ликвидированы наиболее значимые полевые командиры "Хизбаллы", ответственные за ведение боевых действий и планирование терактов против ЦАХАЛа и Израиля.

ЦАХАЛ называет семь ключевых фигур, ликвидация которых подтверждена разведданными:

1. командир подразделения района Аль-Хиям, был ликвидирован в результате удара по штабу "Хизбаллы" в Аль-Хияме;

2. помощник заместителя командира подразделения "Бадр";

3. офицер разведки в секторе Шакиф;

4. глава инженерного подразделения в секторе Яхмар в провинции Набатия;

5. заместитель главы инженерного подразделения в Яхмаре;

6. командир сектора Джебшит в провинции Набатия;

7. ответственный за инженерные работы в секторе Джуя.

С начала операции "Рычание льва" были ликвидированы 2500 боевиков "Хизбаллы", более 800 из них – после вступления в силу режима прекращения огня.