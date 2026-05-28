Нетаниягу поручил армии установить контроль над 70% территории Газы
время публикации: 28 мая 2026 г., 20:06 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 20:10
На конференции по Иорданской долине премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что отдал указание ЦАХАЛу поэтапно расширить зону контроля в секторе Газы до 70%.
"Сейчас мы контролируем 60%. Было 50%, стало 60%. Мое указание – двигаться к 70%. Начнем с этого", – сказал он. Присутствующие встретили его слова с большим энтузиазмом, призвав взять под контроль всю территорию сектора.
В конце апреля ЦАХАЛ передал международным гуманитарным организациям карты, согласно которым армия уже контролировала около 64% Газы. По условиям соглашения о прекращении огня от октября 2025 года израильские силы отошли за демаркационную линию, известную как "желтая линия", оставив под своим контролем примерно 53% сектора.
