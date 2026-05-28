В Холоне задержан 68-летний житель центра страны по подозрению в серии квартирных краж
время публикации: 28 мая 2026 г., 19:37 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 19:39
Полиция Холона задержала 68-летнего жителя Гуш-Дан по подозрению в причастности к серии краж со взломом в Холоне и районе Шарон.
В полиции отмечают, что при задержании у подозреваемого были обнаружены улики, связывающие его с инкриминируемыми преступлениями.
Суд продлил арест подозреваемого до 1 июня.
