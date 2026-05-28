Полиция склоняется к тому, что убийство Руслана и Ольги Приходько было терактом

По информации Ynet, по делу об убийстве Руслана и Ольги Приходько, тела которых были обнаружены 22 мая в автомобиле в районе Шфела, задержан израильский араб. Он подозревается в двойном убийстве на почве национальной ненависти.

По данным издания, брат задержанного несколько лет назад был причастен к "автомобильному теракту" в центре страны, в котором погиб один человек.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что задержанный – житель Лода. Он несовершеннолетний, поэтому его имя не публикуется.

По информации телеканала "Кан-11", подозреваемый был задержан возле железнодорожной станции и он оказался вооружен.

О задержании подозреваемого стало известно накануне вечером.

Первоначально следствие рассматривало версию убийства и самоубийства, но затем дело переквалифицировали в двойное убийство. Ключевым аргументом стало то, что супруги были застрелены не из оружия Руслана, которое оставалось в сейфе дома.

Трое мужчин, ранее задержанных следствием и подозревавшихся в краже пистолета с места преступления, были освобождены за отсутствием улик.