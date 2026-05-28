Активирована система "Цева Адом" в Метуле и окрестностях

В 19:17 активирована система раннего предупреждения в связи с угрозой обстрела с территории Ливана в Метуле. ЦАХАЛ сообщил об обстреле израильских сил на юге Ливана, ракеты упали недалеко от позиций ЦАХАЛа. Нет раненых.

В 19:22 вновь прозвучал сигнал тревоги в Метуле, а также в Кфар-Ювале.

Сообщается о перебоях с электричеством в Метуле.

19:28 сигнал тревоги в Манаре и Кирьят-Шмоне в связи с угрозой атаки БПЛА. ЦАХАЛ сообщил, что тревога была ложной.