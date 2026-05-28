"Дело Bild": Уриху будут предъявлены обвинения
время публикации: 28 мая 2026 г., 11:25 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 11:26
Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара приняла решение предъявить обвинение Йонатану Уриху, советнику премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
В рамках дела о публикации издания Bild Урих будет обвинен в передаче секретного документа с намерением причинить ущерб безопасности государства, а также в уничтожении улики.
Ранее обвинения по этому делу были предъявлены Эли Фельдштейену, бывшему пресс-секретарю премьер-министра, и капралу Ари Розенфельду.
Адвокаты Амит Хадад и Ноа Мильштейн, представляющие Уриха, передали: "Решение прокуратуры предъявить нашему подзащитному обвинения по делу Bild, является ошибочным и лишено связи с материалами дела, которые полностью разбивают тезис о виновности Уриха".
