В Иудее и Самарии задержаны пять террористов. Видео

время публикации: 28 мая 2026 г., 07:36 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 07:57
В Иудее и Самарии задержаны пять террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что за последние два дня бойцы спецподразделения "Дувдеван" при поддержке общей службы безопасности (ШАБАК) провели три операции в Иудее и Самарии, задержав пять членов террористических организаций.

В Дженине был задержан боевик, планировавший совершить теракт в ближайшей перспективе.

В деревне Сида задержали террориста, связанного с террористической организацией ХАМАС и продвигавшего террористическую деятельность.

В ходе отдельной операции в районе Каландии и Аль-Биры бойцы задержали троих террористов, один из которых занимался сборкой взрывных устройств.

Задержанные переданы для дальнейшего разбирательства силовым структурам.

