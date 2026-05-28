В Иудее и Самарии задержаны пять террористов. Видео
время публикации: 28 мая 2026 г., 07:36 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 07:57
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что за последние два дня бойцы спецподразделения "Дувдеван" при поддержке общей службы безопасности (ШАБАК) провели три операции в Иудее и Самарии, задержав пять членов террористических организаций.
В Дженине был задержан боевик, планировавший совершить теракт в ближайшей перспективе.
В деревне Сида задержали террориста, связанного с террористической организацией ХАМАС и продвигавшего террористическую деятельность.
В ходе отдельной операции в районе Каландии и Аль-Биры бойцы задержали троих террористов, один из которых занимался сборкой взрывных устройств.
Задержанные переданы для дальнейшего разбирательства силовым структурам.