Пресса

JPost: ООН включит Управление тюрем Израиля в "черный список" за "сексуальное насилие"

время публикации: 28 мая 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 08:11
Chaim Goldberg/Flash90

https://www.jpost.com/israel-news/article-897572

Издание The Jerusalem Post пишет, что Организация Объединенных Наций намерена включить израильские структуры в список государств, организаций и вооруженных групп, подозреваемых в совершении сексуального насилия в зонах вооруженных конфликтов.

По сведениям издания, в список 2026 года будет включено Управление тюрем Израиля (ШАБАС), а ряд других израильских ведомств переведен в режим мониторинга на предмет возможного включения в будущем.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон резко осудил это решение. "Тот, кто способен включить Израиль в один список с террористами и насильниками из ХАМАСа, не имеет понимания о морали", – заявил Данон.

Официальной базой для такого решения являются предыдущие документы ООН. В ежегодном докладе генсека ООН о сексуальном насилии в конфликтах S/2025/389 говорилось, что организация получила "заслуживающие доверия" сведения о нарушениях со стороны израильских вооруженных сил и сил безопасности в отношении палестинцев в тюрьмах, центрах содержания под стражей и на военной базе. В докладе упоминались, в частности, насильственные прикасания к гениталиям, длительное принудительное обнажение и унизительные обыски с раздеванием.

Кроме того, в марте 2025 года Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации на палестинских территориях и в Израиле опубликовала доклад, в котором утверждалось, что после 7 октября 2023 года в израильской системе содержания палестинских заключенных усилились сексуальное и гендерно-обусловленное насилие. Израиль отвергает эти обвинения и заявляет, что действует в соответствии с международным правом.

