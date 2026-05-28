Страховые компании выплатят до миллиарда шекелей владельцам полисов с пенсионной составляющей

Окружной суд Центрального округа в Лоде постановил на этой неделе, что семь страховых компаний обязаны перечислить клиентам от 600 миллионов до миллиарда шекелей компенсационных выплат в течение 75 дней, даже если они решат оспорить решение в Верховном суде.

Мировое соглашение по представительскому иску против компаний "Мигдаль", "Клаль", "Меноры", "Арэль", "Айялон", "Акшара" и "Феникса" от 2010 года было утверждено еще в 2024 году, однако его реализация затянулась из-за разногласий относительно порядка исполнения и толкования его положений.

К рамках иска компании обвинялись в том, что по страховым полисам с пенсионной составляющей ("битуах менаалим") взимали с застрахованных компонент, именуемый "фактором полиса", хотя не имели на это права при отсутствии соответствующего договорного положения в полисах.

По условиям соглашения страховые компании должны вернуть застрахованным 450 миллионов шекелей, а также прибыль, которую эта сумма должна была принести им.

Выплаты получат застрахованные каждой из компаний по полисам страхования жизни с пенсионной составляющей, заключенным в период с 1982 по 2003 год.