ЦАХАЛ: в Дженине было объявлено о намерении разрушить десятки зданий
время публикации: 28 ноября 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 10:08
ЦАХАЛ сообщает, что 25 ноября гражданская администрация уведомила ряд жителей лагеря беженцев Дженин, что военные намерены снести 24 здания. Жителям была предоставлена возможность эвакуировать свое имущество.
Военные поясняют: снос зданий потребовался в связи с "оперативной необходимостью".
Речь идет о практике, которая уже применялась ранее: в связи с очень тесной застройкой, не позволяющей проехать бронетехнике, ЦАХАЛ иногда разрушает здания в населенных пунктах Палестинской автономии.
В сообщении ЦАХАЛа также отмечается, что тесная застройка используется боевиками террористических группировок для минирования дорог, что представляет угрозу как для военных, так и для мирных местных жителей.