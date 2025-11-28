Женатый израильтянин отсудил у любовницы и ее мужа 2,8 млн шекелей

Женатый израильтянин обратился в суд с требованием взыскать у деловой партнерши и ее мужа выданную им ссуду, которую они отказываются возвращать. Ответчица утверждала, что была любовницей истца, и что деньги он давал ей в подарок в рамках интимных отношений, в которых они состояли.

Как сообщает "Глобс", рассматривавший дело суд признал наличие интимных отношений между истцом и ответчицей, основываясь на одежде и украшениях, которые он ей дарил.

Вместе с тем, суд постановил, что наличие интимных отношений не исключает наличия деловых отношений, и расписка о получении ссуды и условиях ее возврата, представленная суду истцом, подтверждает, что речь идет о ссуде, а не о подарке.

Суд также отклонил позицию мужа ответчицы, на счет которого она положила значительную часть полученных от любовника денег, и который утверждал, что не следил за состоянием счета.

В итоге суд вычел из суммы иска стоимость подарков, которые истец дарил ответчице в рамках интимных отношений, и обязал ответчиков вернуть ему ссуду с процентами (в общей сложности 2,8 миллиона шекелей) и выплатить 100 тысяч шекелей судебных издержек.