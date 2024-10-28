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Израиль

Глава "Мосада" вернулся из Дохи: "новая схема переговоров учитывает последние события в регионе"

время публикации: 28 октября 2024 г., 18:05 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 18:05
Глава "Мосада" вернулся из Дохи: "новая схема переговоров учитывает последние события в регионе"
Chaim Goldberg FLASH90

Глава "Мосада" Давид Барнеа вернулся в понедельник из Дохи, где проходили консультации с участием премьер-министра Катара Мухаммада бин Абдулрахмана бин Джассима Аль Тани, главы ЦРУ Уильяма Бернса.

В ходе встречи стороны обсудили новую комплексную схему, которая сочетает в себе предыдущие предложения по сделке, учитывая при этом основные проблемы и последние изменения и события в регионе.

Канцелярия главы правительства отмечает, что в ближайшие дни продолжатся переговоры между посредниками и представителями террористической организации ХАМАС, чтобы изучить возможность переговоров и продолжить попытки достичь соглашения.

Ранее сообщалось, что встреча в Дохе была посвящена, прежде всего, "египетской инициативе", которая, как надеется Каир, даст толчок к возобновлению переговоров между Израилем и ХАМАСом. "Египетская инициатива" предусматривает прекращение огня сроком на 48 часов, освобождение четырех израильских заложников в обмен "на несколько палестинских заключенных".

По данным новостной службы 12-го телеканала, на прошлой неделе, после возвращения главы ШАБАКа Ронена Бара из Каира ,предложение Египта обсуждалось на заседании военно-политического кабинета. Его поддержали большинство членов кабинета, за исключением Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира. Против был также Биньямин Нетаниягу, который заявил, что переговоры должны продолжаться под огнем. По данным телеканала, Нетаниягу дал поручение главе ШАБАКа вернуться в Египет и "доработать" предложение по сделке. Кабинет не голосовал по этому предложению.

При этом в сообщении 12-го телеканала отмечалось, что ХАМАС также отвергает "египетскую инициативу". Представитель ХАМАСа в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия" заявил, что организация не вернется за стол переговоров до тех пор, пока Израиль полностью не выведет военных из сектора Газы.

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