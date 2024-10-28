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Израиль

Орен Сетер, один из авторов проекта соглашения по заложникам, покинул переговорную группу

время публикации: 28 октября 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 21:07
Орен Сетер, один из авторов проекта соглашения по заложникам, покинул переговорную группу
Flash90/Miriam Alster

Бригадный генерал Орен Сетер, один из авторов проекта соглашения по освобождению заложников, которое было поддержано президентом США Джо Байденом, сегодня объявил о своем выходе из переговорной группы. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

В сообщении говорится, что причиной его отставки, вероятно, стал пессимизм переговорной группы относительно перспектив заключения сделки с ХАМАСом, которая приведет к освобождению заложников.

Из пресс-службы ЦАХАЛа сообщили, что бригадный генерал Сетер, достигший пенсионного возраста, 7 октября вышел вновь на работу в команде по ведению переговоров. "Он продолжит помогать управлению по делам заложников, если это потребуется", – говорится в сообщении пресс-службы.

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