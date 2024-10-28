Орен Сетер, один из авторов проекта соглашения по заложникам, покинул переговорную группу

Бригадный генерал Орен Сетер, один из авторов проекта соглашения по освобождению заложников, которое было поддержано президентом США Джо Байденом, сегодня объявил о своем выходе из переговорной группы. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

В сообщении говорится, что причиной его отставки, вероятно, стал пессимизм переговорной группы относительно перспектив заключения сделки с ХАМАСом, которая приведет к освобождению заложников.

Из пресс-службы ЦАХАЛа сообщили, что бригадный генерал Сетер, достигший пенсионного возраста, 7 октября вышел вновь на работу в команде по ведению переговоров. "Он продолжит помогать управлению по делам заложников, если это потребуется", – говорится в сообщении пресс-службы.