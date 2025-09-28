Автомобильный теракт неподалеку от Кдумим: израильтянин в тяжелом состоянии

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о предварительной информации о теракте в районе перекрестка Джит, неподалеку от поселка Кдумим.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об одном пострадавшем, мужчине около 20 лет, с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Террорист нейтрализован. По сообщению экстренных служб, речь идет о теракте с применением автомобиля.

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон сообщение об инциденте поступило в 16:02. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.

В район инцидента направлены крупные силы армии и служб безопасности. По данным предварительного расследования, ликвидированный террорист прибыл из Шхема. ЦАХАЛ установил блокпосты в районе Шхема, проводятся поиски его возможных соучастников.

По сообщению "Сругим", палестинский автомобиль сбил израильтянина. Находившиеся на месте происшествия военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по террористу, ликвидировав его. Сообщается также о возможности того, что израильтянин получил огнестрельное ранение во время нейтрализации террориста.

Информация уточняется.