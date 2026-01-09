x
ЦАХАЛ и ШАБАК: в ответ на попытку ракетного обстрела израильской территории ликвидированы террористы

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 09 января 2026 г., 19:55 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 20:12
ЦАХАЛ и ШАБАК: в ответ на попытку ракетного обстрела израильской территории ликвидированы террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа и службы общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали террористов ХАМАСа и других террористических организаций на юге и севере сектора Газы в ответ на попытку ракетного обстрела израильской территории.

Как сообщает пресс-службы Армии обороны Израиля, на данный момент можно подтвердить, что среди ликвидированных террористов, и Камаль Абд аль-Рахман Мохаммад Ауад – глава противотанкового подразделения террористической организации ХАМАС.

Ахмад Табет – главный "оружейник" ХАМАСа, куратор цехов по производству оружия, использовавшегося для обстрелов территории Государства Израиль.

Кроме того, 8 января ЦАХАЛ атаковал Ахмада Абд аль-Фаттаха Саида Маддалауи, террориста "Нухбы", участвовавшего в кровавой резне 7 октября. Результаты атаки проверяются.

В ходе еще одного удара на севере сектора ЦАХАЛ атаковал и ликвидировал четверых террористов, действовавших в командно-контрольном комплексе террористической организации ХАМАС. Комплекс использовался боевиками организации для хранения оружия и разработки террористических планов на протяжении всей войны. Террористы, находившиеся в комплексе, планировали осуществить вылазку против сил ЦАХАЛа, действующих на севере сектора.

Помимо этого, были атакованы объекты террористической инфраструктуры, в том числе восемь пусковых шахт террористической организации ХАМАС, два объекта по производству оружия и три склада боеприпасов.

Ликвидация данных террористов наносит существенный удар по возможностям террористической организации ХАМАС и других террористических организаций в секторе Газы.

