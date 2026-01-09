x
Ближний Восток

Аракчи: "Израиль имеет прямое отношение к нынешним беспорядкам в Иране"

Иран
Ливан
Израиль
время публикации: 09 января 2026 г., 15:25 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 15:31
Аббас Аракчи
AP Photo/Vahid Salemi

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что "Израиль имеет прямое отношение к нынешним беспорядкам в Иране".

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бейруте после своего визита в Ливан. Аракчи добавил: "В ходе встреч мы рассмотрели израильские угрозы, затрагивающие всех жителей региона, и способы противодействия им".

По его словам, обе страны понимают "масштаб угроз со стороны Израиля".

Ближний Восток
