Аракчи: "Израиль имеет прямое отношение к нынешним беспорядкам в Иране"
время публикации: 09 января 2026 г., 15:25 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 15:31
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что "Израиль имеет прямое отношение к нынешним беспорядкам в Иране".
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бейруте после своего визита в Ливан. Аракчи добавил: "В ходе встреч мы рассмотрели израильские угрозы, затрагивающие всех жителей региона, и способы противодействия им".
По его словам, обе страны понимают "масштаб угроз со стороны Израиля".