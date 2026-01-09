x
Мир

В Швейцарии задержан владелец бара, где в новогоднюю ночь погибли 40 человек

Пожары
Швейцария
время публикации: 09 января 2026 г., 17:42 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 17:50
В Швейцарии задержан владелец бара, где в новогоднюю ночь погибли 40 человек
AP Photo/Antonio Calanni

Прокуратура Швейцарии объявила о задержании Жака Моретти, владельца баре Le Constellation, в котором в новогоднюю ночь произошел пожар, унесший жизни 40 человек.

Моретти подозревается в непредумышленном убийстве и халатности.

Ранее мэр Кран-Монтаны Николя Феро признал, что последняя проверка безопасности в баре Le Constellation была проведена в 2019 году – вопреки инструкциям, требующим делать это ежегодно.

Напомним, что среди погибших 21 швейцарец, девять граждан Франции, шесть итальянцев, а также граждане Бельгии, Португалии, Румынии и Турции. Погибли еврейские сестры из Швейцарии – 15-летняя Алисия и 14-летняя Диана Гунст, а также 15-летняя Шарлот Нидхэм, у которой, помимо французского, есть и израильское гражданство.

116 человек пострадали. В их числе 68 швейцарцев, 21 гражданин Франции, десять итальянцев, четыре серба, два поляка, граждане Бельгии, Португалии, Чехии, Австралии, Боснии-Герцеговины, Демократической республики Конго. Полиция не публикует их имена, уважая право на частную жизнь.

