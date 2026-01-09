x
09 января 2026
09 января 2026
09 января 2026
09 января 2026
Израиль

В районе Джебалии обнаружена и уничтожена пусковая ракетная установка террористов

время публикации: 09 января 2026 г., 18:21
В районе Джебалии обнаружена и уничтожена пусковая ракетная установка террористов
Силы Северной бригады, продолжающие уничтожать террористическую инфраструктуру в районе "желтой линии" на севере сектора Газы, в районе Джебалии обнаружили и уничтожили пусковую установку, заряженную двумя ракетами.

Израильские войска размещены в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

