В районе Джебалии обнаружена и уничтожена пусковая ракетная установка террористов
время публикации: 09 января 2026 г., 18:21 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 18:21
Силы Северной бригады, продолжающие уничтожать террористическую инфраструктуру в районе "желтой линии" на севере сектора Газы, в районе Джебалии обнаружили и уничтожили пусковую установку, заряженную двумя ракетами.
Израильские войска размещены в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.