В районе Джебалии обнаружена и уничтожена пусковая ракетная установка террористов

Силы Северной бригады, продолжающие уничтожать террористическую инфраструктуру в районе "желтой линии" на севере сектора Газы, в районе Джебалии обнаружили и уничтожили пусковую установку, заряженную двумя ракетами.

Израильские войска размещены в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.