ДТП в Негеве, один человек погиб

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей на шоссе 211 в Негеве один человек погиб. Пять человек получили травмы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные в среднем и легком.

Бригады МАДА доставили трех пострадавших в больницу "Сорока в Беэр-Шеве", а двум пострадавшим с легкими травмами была оказана помощь на месте происшествия.

По данным полиции, одним из транспортных средств, участвовавших в аварии, был полицейский автомобиль; двое полицейских получили травмы средней тяжести.