На окраине города Газа уничтожена группа боевиков ХАМАСа. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что на севере сектора Газы бойцами бригады "Нахаль" (99-я дивизия) была ликвидирована группа боевиков ХАМАСа, укрывавшихся в здании примерно в 100 метрах от израильских военных.

Операция была проведена в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа, недалеко от "оси Нецарим". Для ликвидации боевиков была задействована авиация.

Кроме того, был атакован наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа.

Бригада "Нахаль" продолжает действовать на окраинах города Газа.