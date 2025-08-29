На окраине города Газа уничтожена группа боевиков ХАМАСа. Видео
время публикации: 29 августа 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 11:09
ЦАХАЛ сообщает, что на севере сектора Газы бойцами бригады "Нахаль" (99-я дивизия) была ликвидирована группа боевиков ХАМАСа, укрывавшихся в здании примерно в 100 метрах от израильских военных.
Операция была проведена в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа, недалеко от "оси Нецарим". Для ликвидации боевиков была задействована авиация.
Кроме того, был атакован наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа.
Бригада "Нахаль" продолжает действовать на окраинах города Газа.
Ссылки по теме