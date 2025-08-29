x
29 августа 2025
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 августа 2025
|
29 августа 2025
|
последняя новость: 12:23
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На окраине города Газа уничтожена группа боевиков ХАМАСа. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 августа 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 11:09
На окраине города Газа уничтожена группа боевиков ХАМАСа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что на севере сектора Газы бойцами бригады "Нахаль" (99-я дивизия) была ликвидирована группа боевиков ХАМАСа, укрывавшихся в здании примерно в 100 метрах от израильских военных.

Операция была проведена в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа, недалеко от "оси Нецарим". Для ликвидации боевиков была задействована авиация.

Кроме того, был атакован наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа.

Бригада "Нахаль" продолжает действовать на окраинах города Газа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 августа 2025

693-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии